Noord Vandaag: 'Je wordt ziek van het gezanik en gezeur'

Wie in het aardbevingsgebied woont en schade heeft aan zijn woning, weet hoe frustrerend het is om te proberen die vergoed te krijgen. 'Je wordt ziek van het gezanik en gezeur. Daar word je op een gegeven moment helemaal dol van', zegt tafeldame Marjo van Dijken in Noord Vandaag.

Boeren in onze provincie komen maandagavond samen in Delfzijl. Ze overwegen een megaclaim tegen de NAM. Berend Jan Westerdijk is een van de initiatiefnemers en heeft zelf schade aan zijn boerderij. 'Er is zó veel onvrede, afspraken met instanties worden niet nagekomen. Dat is frustrerend.'

'We zijn allemaal slachtoffers hier in Groningen. De boeren en de burgers', zegt Westerdijk. (8:20)

Verder in Noord Vandaag:

- De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ziet af van het openen van een campus in het Chinese Yantai. Verrassend? 'Ja en nee', zegt verslaggever Eva Hulscher. In Noord Vandaag legt ze uit hoe het zit. 'De universiteit lijdt gezichtsverlies' (3:10)

- Schilder Henk Helmantel is net terug uit Taiwan, waar hij wereldberoemd is. 'Ik heb wel tweehonderd handtekeningen gezet. Het ontroerde me dat mensen zo blij waren.' (6:25)

- Psychiatrische zorginstelling Lentis is in het bezit gekomen van twee dagboeken die verpleegsters in Zuidlaren en Wagenborgen tijdens de laatste oorlogsmaanden hebben bijgehouden. (15:03)

- Een emotionele dag voor Peter 'Pé Daalemmer' de Haan. Zijn geboortehuis in Loppersum wordt gesloopt. (16:46)

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist