Definitief: RUG schrapt plan voor campus Yantai (update)

De China-plannen van de Rijksuniveriteit Groningen zijn definitief van de baan.

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft besloten om de aanvraag voor een campus in Yantai niet in te dienen bij de minister van Onderwijs. Het bestuur ziet 'onvoldoende draagvlak bij de Universiteitsraad voor deze aanvraag'.

Collegevoorzitter Sibrand Poppema: 'Dit betekent dat het CvB afziet van het plan om volledige opleidingen onder verantwoordelijkheid van de RUG in Yantai aan te bieden. Samen met de faculteiten en opleidingen onderzoeken we de komende tijd welke andere vormen van samenwerking in Yantai mogelijk zijn.'

Onmogelijk

Vorige week liet de universiteitsraad aan het bestuur weten dat er geen meerderheid te vinden is voor de plannen. Zo'n tweederde van de raadsleden gaf aan niet meer te overtuigen te zijn. Daarmee werd duidelijk dat de plannen niet door kunnen gaan, want de universiteitsraad heeft instemmingsrecht. Zonder toestemming van de vertegenwoordiging van personeel en studenten is 'China' onmogelijk voor de RUG.

DAG: 'Ontzettend blij'

De tegenstanders van de campus in Yantai reageren verheugd. Jasper Been van de partij DAG in de Universiteitsraad: 'Ik ben ontzettend blij. Wij zijn opgericht met als één van de punten dat Yantai moest stoppen.'

Je kan niet doorgaan met een plan omdat je er al in geïnvesteerd hebt Henk-Jan Wondergem - Lijst Calimero

Henk-Jan Wondergem van Lijst Calimero stelt dat de RUG zich nu weer op goed onderwijs kan focussen. Dat er al miljoenen zijn geïnvesteerd in China doet niet terzake, vindt hij: 'Je kan niet doorgaan met een plan omdat je er al in geïnvesteerd hebt. We denken dat het niet goed is voor de universiteit.'

Plannen herschreven, stemming uitgesteld

Augustus vorig jaar ging een stemming over de campus in de Universiteitsraad niet door, omdat vooraf al duidelijk was dat er geen meerderheid zou komen. Sindsdien heeft het bestuur geprobeerd samen met een commissie van de U-raad de plannen te herschrijven. Stemming over die plannen werd de afgelopen maanden keer op keer uitgesteld. Tot nu dus duidelijk werd dat verdere aanpassing van de plannen zinloos zou zijn.

Studenten hier zouden onder de plannen gaan lijden Jan Been - DAG

Verhoogde werkdruk

De Universiteitsraadsleden ageerden onder meer tegen het gebrek aan academische vrijheid in China, de invloed van de communistische partij en de gevolgen voor het onderwijs in Groningen.

DAG-lid Jasper Been: 'Het zou de werkdruk hier enorm verhogen, het zou ervoor zorgen dat heel veel onderzoekers veel meer met China bezig zouden zijn, met het opzetten van onderwijs daar. Studenten hier zouden daaronder gaan lijden.'

