Autoruitentikker Hoogezand moet naar kliniek (Foto: Petra Wortelboer)

De dertigjarige man die in oktober vorig jaar in Hoogezand de ruiten intikte van negen auto's is veroordeeld tot vier maanden cel. Hiervan zijn achttien dagen voorwaardelijk.

De man heeft zijn straf op zeven dagen na uitgezeten. Deze dagen zijn nog nodig om een geschikte kliniek voor hem te vinden. De dertigjarige man komt uit Irak en kreeg in Nederland asiel. Problemen met de buurt Zijn verblijf in Nederland verliep niet vlekkeloos. De man kampt met een schizoaffectieve stoornis, waardoor hij in zijn flat aan de Melkweg in Hoogezand problemen kreeg met buurtgenoten. De man vereenzaamde en veroorzaakte met zijn geschreeuw veel overlast. Dit escaleerde op 26 oktober. De man nam een stuk hout en sloeg de ruiten in van de auto's die bij de flat geparkeerd stonden. Agenten overmeesterden de man. Hij bekende meteen. Sindsdien verblijft de man op de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Psychose De man verkeerde tijdens het intikken van de ruiten in een psychose. De daad kan hem daarom in sterke verminderde mate worden aangerekend. Hij wil zelf het liefst terug naar zijn geboorteland. Door zijn achtergrond (de vader werkte voor dictator Saddam Hoessein) is dit niet mogelijk, zegt zijn advocaat Sjoerd Visser. Schade vergoeden Naast de celstraf is de man ook veroordeeld tot het betalen van de schade, een bedrag van bijna 7.000 euro. Lees ook: - 'Mijn auto zit vol deuken, ik heb duizenden euro's schade'

