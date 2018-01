Johan van Dam moet nieuwe koers Synergon vormgeven

Johan van Dam is de nieuwe interim-directeur van het Sociaal Werk- en Leerbedrijf Synergon. Hij neemt het stokje over van Ed Scherbeyn, die wel als bestuursadviseur aan het bedrijf verbonden blijft.

Synergon wil een nieuwe koers inslaan en een nieuw werkbedrijf voor de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde ontwikkelen. Dat gaat Werk in Uitvoering (WiU) heten.

Interim-directeur

Huidig directeur Scherbeyn heeft aangegeven dat hij op basis daarvan heeft besloten het stokje over te dragen.

Van Dam is de komende tijd interim-directeur van het bedrijf. Hij heeft eerder als manager gewerkt voor verschillende gemeenten in Oost-Groningen en zal een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van het werkbedrijf WiU.

Het nieuw te vormen werkbedrijf gaat een procedure opstarten voor het vinden van een nieuwe directeur.

