Kledingbank Maxima geeft Westerwoldse vestiging nog niet op

Kledingbank Maxima geeft een vestiging in de nieuwe gemeente Westerwolde nog niet op. Wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen) van Westerwolde bezoekt binnenkort de kledingbank in Winschoten, op uitnodiging van Maxima. Dan gaat ze kijken hoe daar gewerkt wordt.

'We kennen Luth nog niet, maar als ze positief is over de manier waarop wij werken, gaan we opnieuw een subsidieaanvraag doen', stelt Henk Slagter, voorzitter van het Samenwerkingsverband Maxima.

Huur- en energiekosten

Een harde voorwaarde voor een vestiging van Maxima is dat de gemeente de huur- en energiekosten betaalt. 'Alle vijftien gemeenten waar we zitten doen dat. Als Westerwolde dat niet wil, gaan we er geen kledingbank openen', zegt Slagter.

Ruilwinkel

Dat Kledingbank Maxima zich niet neerlegt bij de weigering van een subsidie betekent mogelijk ook goed nieuws voor de Ruilwinkel Westerwolde. Die moest begin november sluiten, omdat de subsidie van toenmalig gemeente Vlagtwedde op was. De Ruilwinkel wil graag samen met Maxima een pand in Westerwolde betrekken.

Lees ook

- Geen subsidie voor Kledingbank Maxima in Vlagtwedde

- Ruilwinkel Westerwolde voorlopig dicht