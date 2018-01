LSVb opgelucht over afblazen Chinese plannen RUG

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is opgelucht dat de Chinese campus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) van de baan is.

'Universiteiten moeten zich richten op het verzorgen van goed onderwijs en onderzoek, en niet op het openen van buitenlandse filialen. Wij zijn heel blij dat de universiteit eindelijk inziet dat dit een slecht plan was', zegt LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh.

Plannen ingetrokken

Maandag werd duidelijk dat er definitief geen meerderheid in de universiteitsraad van de RUG zou zijn voor de plannen om in het Chinese Yantai een nevenvestiging te openen. Het college van bestuur van de RUG trok daarop de uitbreidingsplannen in.

De LSVb hoopt dat andere hogescholen en universiteiten lessen trekken uit de ervaringen van de RUG. 'Bestuurders van hogescholen en universiteiten moeten bij hun kerntaak blijven en geen multinational spelen aan de andere kant van de wereld', stelt Sewbaransingh.

