Lopster raad wil onderzoek legaliseren medicinale wietteelt

De gemeenteraad van Loppersum wil onderzoeken of de gemeente de teelt van wietplanten voor medicinaal gebruik kan toestaan. Daarmee neemt Loppersum een voorbeeld aan Tilburg, waar dit als eerste gemeente in Nederland mogelijk is.

Het plan kwam van Loppersum Vooruit, die al lange tijd met dit plan bezig is. Zo hield de partij vorig jaar een infoavond hierover in Loppersum.

Een meerderheid van 11 tegen 4 was voor, alleen de ChristenUnie en D66/Gemeentebelangen waren tegen.

Pijnbestrijding

Medicinale cannabis wordt gebruikt door mensen met hevige pijn, ontstekingen of spasmen. Het is prijzig en wordt op dit moment alleen vergoed door zorgverzekeraars aan mensen die terminaal ziek zijn.

Toch zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen medicinale wietolie gaan gebruiken. Zo verstrekt de stichting Suver Nuver de olie aan mensen die het via de legale weg niet kunnen krijgen of betalen.

Wietolie wordt gemaakt van het sap dat uit de stengels van hennepplanten komt. De werkzame stof is CBD, waar je bij normaal gebruik niet high van kunt worden.

Strenge richtlijnen

De Lopster raad wil kijken of wietolie toegankelijk gemaakt kan worden voor thuiskwekers om het zelf te kunnen ontwikkelen. Daarbij gelden deze eisen:

- Maximaal vijf planten van drie meter hoog;

- Verklaring van een arts verplicht;

- De teler moet meerderjarig zijn;

- De cannabis mag niet worden verkocht;

- De woning moet brandveilig zijn met ook een veilige elektriciteitsvoorziening voor de lampen.

CDA toch voor

Het CDA was aanvankelijk tegen het plan, omdat de partij teveel vragen had. Zo vroeg fractievoorzitter Aagtje Elderman zich af wie erop controleert hoeveel wietplanten mensen in huis hebben en hoe de brandveiligheid wordt getoetst. Uiteindelijk stemde de partij toch voor:

'We willen deze vragen graag laten onderzoeken, daar is niets mis mee. Als blijkt dat legalisering haalbaar is, kijken we of we hier daadwerkelijk voor of tegen zijn', zegt Elderman.

Geldkwestie

De ChristenUnie was wel tegen. Volgens fractievoorzitter Bé Prins is het namelijk 'slechts' een geldkwestie: 'Op medisch voorschrift is medicinale cannabis goed te verkrijgen. De verkrijgbaarheid is dus geen probleem, maar de vergoeding. Daar moeten we iets aan doen.'

Burgemeester Rodenboog wees de raad erop dat er ook een landelijke pilot aankomt voor de legalisering van wietteelt. Onder meer de gemeente Oldambt heeft zich hiervoor aangemeld. Ondanks die proef, wil de raad toch onderzoeken of Loppersum medicinale wietteelt kan legaliseren.

Bespreking in lokale driehoek

Dat de raad akkoord is, betekent nog niet dat Lopsters morgen al legaal wietplanten kunnen telen. Burgemeester Albert Rodenboog moet eerst hierover in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie (OM), de zogenoemde lokale driehoek. Die onderzoekt of het plan haalbaar is.

Als de legalisering doorgaat, is Loppersum na Tilburg de tweede gemeente in Nederland waar dit is toegestaan.

Lees ook:

- 'Mediwiet heeft niets met drugs te maken'