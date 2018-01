Knoalster coalitiepartijen schrikken van plannen eigenaar Refaja

Een groot deel van de coalitiepartijen in Stadskanaal is geschrokken van een brief van de Treant Zorggroep, waarin gesproken wordt over een regiovisie voor de komende drie tot vijf jaar. Treant denkt na over het opzetten van het centraliseren van complexe zorg.

Dat kan gebeuren op één nieuw te bouwen ziekenhuis, of op een van de bestaande locaties. De coalitiepartijen CDA, PvdA en Gemeentebelangen in Stadskanaal vrezen dat het Refaja ziekenhuis hier op termijn onder gaat lijden.

Gevolgen voor Refaja?

'Treant wil misschien de complexe zorg centraliseren op een nieuw te bouwen centrale locatie', stelt PvdA-fractievoorzitter Egbert Hofstra. 'Wat voor gevolgen heeft dat voor een van de drie huidige locaties? Welke gevolgen heeft dat voor het Refaja?'

'Wij roepen op: college, hou dit streng in de gaten. Het is niet de bedoeling dat er na vijf jaar één van de locaties verdwijnt. En een termijn van vijf jaar gaat sneller voorbij dan we denken.'

'Goed om zorgen uit te spreken'

Hij krijgt bijval van coalitiepartijen GemeenteBelangen Stadskanaal en het CDA. 'Het is goed om de zorgen uit te spreken. Mij bekruipt zo langzamerhand het gevoel dat we straks voor een voldongen feit worden gesteld', stelt CDA-voorman Gert Jan Boels. 'We moeten als een bok op de haverkist blijven staan om het Refaja te behouden.' Erik Bieze (GemeenteBelangen): 'Daar sluit ik me bij aan.'

Hofstra: 'We moeten als gemeenteraad en college pal voor ons eigen ziekenhuis staan. We hebben uitgesproken vinger aan de pols te houden. Die vinger moet geen zwerende vinger worden. Het lijkt erop dat het daar wél naartoe gaat.'

Keuzes

De enige die geen kwaad ziet in de brief van Treant is D66-leider Klaas Pals. 'Het is toch prima dat Treant ons op de hoogte houdt?', vraagt hij zich af.

De SP lijkt zich al neer te leggen bij eventuele keuzes van Treant. 'Zolang verzekeraars de macht hebben, zullen we hiermee geconfronteerd worden', zegt SP-raadslid Machteld Luijken.

Wethouder Francis Boen (PvdA) geeft aan de zorgen van de raad over te brengen bij de Raad van Bestuur van zorggroep Treant.