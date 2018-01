Deel dit artikel:











Loppersum als enige niet unaniem voor fusie in 2021 (Foto: RTV Noord)

De gemeenteraad van Loppersum geeft groen licht voor een fusie met Delfzijl en Appingedam in 2021. In tegenstelling tot de andere twee gemeenten, was de Lopster raad niet unaniem.

Geschreven door Martin Drent

De fractie van Gemeentebelangen/D66 was tegen. Die wil een fusie in 2020 en stemde dus principieel tegen. Niet later 'We vinden het onverantwoordelijk om de fusie over drie jaar uit te spreiden. We willen een fusie in 2020, met een latere datum kunnen we niet leven', zegt raadslid Hans Sauerborn. Delfzijl wilde eigenlijk de fusie ook in twee jaar beslechten, maar Loppersum trapte op de rem. Het gemeentebestuur wil de tijd nemen omdat ook de aardbevingsproblematiek en bijbehorende versterkingsopgave veel tijd vergen. Deskundigen De overige fracties gingen dus akkoord met een samenvoeging over drie jaar, maar hadden daar wel enkele opmerkingen bij. Zo pleit GroenLinks voor het inhuren van externe deskundigheid om het veranderproces te begeleiden. De PvdA wil dat de inwoners beter betrokken worden bij de herindeling. Die partij miste tot nu toe de inwoners in de huidige plannen. Lees ook: - Delfzijlster raad unaniem voor fusie in 2021

