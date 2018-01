Burgemeester Galama komt opnieuw in aanvaring met raad

Burgemeester Baukje Galama (VVD) heeft het einde van de raadsvergadering niet gehaald als raadsvoorzitter.

Na een hoogoplopend meningsverschil met D66-raadslid Klaas Pals keert ze na de laatste schorsing niet terug als voorzitter van de raad. ChristenUnie-raadslid Ingrid Sterenborg maakt de avond af als voorzitter.

Inzet van het meningsverschil is een motie die Pals wil indienen om het bestuur van scholengroep OPRON aan een gesprek met een afvaardiging van de raad te onderwerpen.

Pals en een meerderheid in de raad willen dit, omdat OPRON in hun ogen nalatig heeft gehandeld bij het sluiten van de Westerschool in Stadskanaal-Noord. Volgens deze meerderheid verdient de 'gedwongen sluiting' van de Westerschool geen schoonheidsprijs.

´Motie voldoet niet´

Burgemeester Baukje Galama liet deze avond weten als voorzitter van de raad niets voor een dergelijke 'hoorzitting' te voelen. Ze gaf daarbij aan dat de inhoud van de motie wettelijk gezien niet kan.

Volgens Galama is de motie niet goed opgesteld en voldoet deze niet aan het wettelijk instrumentarium. 'De motie gaat buiten het bestuurlijk kader om en gaat dan zo ons gemeentelijk apparaat in. Dat kan niet.'

Tot afgrijzen van D66'er Klaas Pals. 'De toon die u richting de raad stelt is een hele ernstige.'

Hij wil daarna schorsen. 'U gaat uw gang maar, meneer Pals', zegt Galama.

Motie komt er alsnog

Na de schorsing keert Galama niet terug. Ze blijft achter op haar burgemeesterskamer. ChristenUnie-raadslid Ingrid Sterenborg brengt na de schorsing een aangepaste variant van de motie alsnog in stemming. Een meerderheid stemt in met de motie.

De ChristenUnie en het CDA steunen Galama in haar betoog. Volgens deze partijen heeft Galama weldegelijk een punt. Maar de rest wil daar niet aan. De 'hoorzitting' moet en zal er komen.

Galama wil niet reageren

Na afloop van de raadsvergadering laat CDA-wethouder Jan Bessembinders weten dat Galama geen commentaar wil geven naar aanleiding van de ontstane situatie.

Het is niet de eerste keer dat Galama botst met een deel van de raad. In november geeft de SP een statement af dat ze 'een gebrek aan respect' toont richting de raad. In december wordt die onvrede uitgesproken. Nu komt een deel van de raad opnieuw in botsing met haar burgemeester.