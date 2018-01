Raad Haren zet eerste stappen richting herindeling

Ondanks de drang naar zelfstandigheid gaat Haren voorbereidingen treffen met Groningen en Ten Boer op het gebied van ICT en P&O. Een raadsmeerderheid heeft daar maandagavond mee ingestemd.

De voorbereidingen worden genomen omdat er een herindeling tussen de drie gemeenten boven de markt hangt.



College niet unaniem

Gezond Verstand Haren was tegen het treffen van de voorbereidingen. Coalitiepartij CDA wil niet meewerken aan de voorbereidingen op het gebied van P&O.

CDA-wethouder Mathilde Stiekema liet onlangs in een collegeoverleg al weten zich niet te kunnen vinden in een samenwerking tussen Groningen, Haren en Ten Boer op het gebied van P&O.



Februari

De beide voorbereidingen gaan van start in februari. Ze worden genomen omdat er in het geval van de herindeling op 1 januari 2019 van Groningen, Haren en Ten Boer bepaalde zaken in de steigers moeten staan.

'Wij zullen bovendien alleen die activiteiten uitvoeren die absoluut noodzakelijk en onontkoombaar zijn om de mogelijke herindeling op 01-01-2019 te kunnen realiseren', zo valt te lezen in het raadsvoorstel.



P&O

De gemeente wil geen definitieve besluiten nemen op het gebied van ICT en P&O omdat Haren nog altijd hoopt zelfstandig verder te gaan. De gemeente werkt mee omdat ze dat haar 'bestuurlijke plicht' vindt, ondanks hun anti-herindelingsstandpunt.

In het geval van een herindeling moeten er bijvoorbeeld wat betreft P&O aanpassingen komen rondom de salarisadministratie. Mochten die voorbereidingen niet tijdelijk getroffen worden, dan rolt er vanaf 1 januari 2019 geen salarisstrookje uit de printers van de nieuwe gemeente Groningen.



ICT

Wat betreft ICT begint de tijd flink te dringen. Waar bij een normale herindeling de voorbereidingstijd voor een gezamenlijk ICT-systeem 1 tot anderhalf jaar duurt, daar zullen Groningen, Haren en Ten Boer het in 11 maanden moeten regelen.



Gezond Verstand Haren (GVH) was tegen het treffen van ICT-voorbereidingen. Dat kwam de voormalige coalitiepartij op veel kritiek te staan van onder meer VVD en ChristenUnie. Beide partijen vinden dat het treffen van voorbereidingen een plicht is richting de burgers.

'We weten allemaal dat er een kans is dat de herindeling doorgaat', zegt Ietje Jacobs (VVD). 'Wij hebben een zorgplicht, u onttrekt zich daaraan.' Dieta Praamstra noemt de zelfstandigheidsdrang van GVH een droom. 'Dromen mag u hebben, maar u kent vast het liedje van Marco Borsato wel: De meeste dromen zijn bedrog.'



College wil wachten met financiën

Haren liep ook met de gedachte rond om ook de financiën alvast door te nemen met Groningen en Haren. Toch ziet de gemeente daar voorlopig vanaf. 'We komen tot de conclusie dat er op korte termijn niet direct iets hoeft te gebeuren', laat wethouder Michiel Verbeek (D66) aan de raadsleden weten.

Verbeek denkt dat de voorbereidingen pas getroffen hoeven worden nadat er een besluit is gevallen over de bestuurlijke toekomst van Haren. Dat besluit valt waarschijnlijk nog voor het zomerreces.



Ambtelijk advies lijkt anders

De oppositiepartijen, met uitzondering van Gezond Verstand Haren, reageerden niet bepaald enthousiast over het uitstellen van de voorbereidingen rondom de financiën.

De VVD-fractie wilde meer duidelijkheid over het uitstel. 'U zegt dat het nu nog niet nodig is, maar is het ambtelijk advies anders dan u heeft besloten?' Wethouder Verbeek: 'Daar zit enige spanning, dat erken ik.'

