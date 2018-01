Haren gaat definitief verder met een minderheidscollege

De coalitiepartijen D66 en CDA hebben met de overige politieke partijen in Haren gesprekken gevoerd om tot een meerderheidscollege te komen, maar ze zijn er niet uitgekomen.

'We gaan op zoek naar een meerderheid op inhoud', laat D66-fractievoorzitter Marjan Bachman weten. Er zal ook niet gezocht worden naar een vervanger van voormalig Gezond Verstand Haren wethouder Mariska Sloot. Haar taken worden verdeeld over het huidige college van B en W.

Zelfstandige gemeente

Vlak voor de kerstdagen van 2017 stapte Gezond Verstand Haren (GVH) uit de coalitie met CDA en D66. De partij verliet het pluche omdat de partij vindt dat de gemeente via de veelbesproken ambtelijke werkgroepen meewerkt aan de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer.

GVH is net als CDA en D66 voor een zelfstandige gemeente, maar de opgestapte partij is tegen elk samenwerkingsverband als het gaat om de herindeling. De overgebleven coalitiepartijen vinden de werkgroepcontacten een minder groot bezwaar.

Gesprekken

CDA en D66 hebben met VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie gesprekken gevoerd om tot een meerderheidscollege te komen, maar telkens bleek het herindelingsdossier teveel in de weg te staan. De gesprekspartners denken totaal anders over de bestuurlijke toekomst van Haren, ze zien een herindeling namelijk wel zitten. In tegenstelling tot CDA en D66.

Den Haag

Op dit moment ligt het herindelingsdossier in Den Haag. Het is aan de Eerste en Tweede Kamer om een besluit te nemen. Als alles volgens planning verloopt, is er voor het zomerreces duidelijkheid over de toekomst van Haren.

