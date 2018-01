Deel dit artikel:











Twee auto's betrokken bij ongeluk in Stad (Foto: Martin Nuver / 112Groningen) (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Aan de S.S. Rosensteinlaan in Groningen is maandagavond een auto tegen een geparkeerde auto gebotst. Volgens omstanders zijn daarbij twee of drie gewonden gevallen.

Een van de gewonden zou een kind zijn. Volgens de omstanders zijn de gewonden nagekeken in een ambulance. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De brandweer werd opgeroepen om mensen te bevrijden die bekneld zaten, maar dit was niet nodig. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Beide auto's zijn total loss geraakt.