VNO-NCW: annuleren China-plannen RUG gemiste kans

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord noemt het stopzetten van de China-plannen van de Rijksuniversiteit Groningen 'in economisch opzicht een gemiste kans'.

Voorzitter Lambert Zwiers zag in de campus in de Chinese stad Yantai een mooi 'bruggenhoofd' voor Noord-Nederland.

Onbeperkte markt

'China is een land met onbegrensde mogelijkheden en een onbeperkte markt. In de slipstream had het noordelijk bedrijfsleven enorm kunnen profiteren van een nevenvestiging van de RUG in China', stelt Zwiers.

Daarnaast had het noordelijke bedrijfsleven op lange termijn ook in personele zin profijt kunnen hebben van de studenten die in China zouden worden opgeleid, zo denkt de voorman van VNO-NCW Noord.

Beperkte vrijheid

Tegelijkertijd heeft de werkgeversvereniging ook begrip voor de weerstand die de plannen opriepen bij studenten en medewerkers van de RUG en bij de politiek.

'De plannen zijn vooral stukgelopen op het gebrek aan academische vrijheid en de controle die China op de RUG-campus wilde uitoefenen. Ik begrijp heel goed dat daar in academische kring vraagtekens bij geplaatst worden.'

Andere samenwerkingsvorm?

Niettemin hoopt Zwiers dat het college van bestuur van de RUG alsnog een andere vorm van samenwerking met de Chinezen tot stand weet te brengen.

'Misschien dat er wat meer mogelijkheden zijn als de opleidingen in Yantai niet onder de vlag van de RUG worden aangeboden, maar door een lokale universiteit?', oppert Zwiers. 'Nogmaals: de Chinese markt biedt enorm veel potentie. Als ondernemers hebben we de RUG daarom eerder al alle hulp aangeboden om de uitbreidingsplannen te realiseren, en dat aanbod staat nog steeds.'

Lees ook:

- Definitief: RUG schrapt plan voor campus Yantai

- 'Ultimatum bij RUG: voor woensdag stoppen met plannen voor Chinese campus'

- Vragen over 'deserteren' van geschiedenisdocent RUG

- Minister: verplichte communistische bestuurder Chinese campus RUG 'zorgwekkend'

- Communistische Partij krijgt plek in bestuur RUG-campus China