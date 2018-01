FNV stelt directie NEG ultimatum; acties op komst

Er dreigen acties bij Nippon Electric Glass (NEG), het vroegere PPG, in Westerbroek.

Vakbond FNV heeft de directie van de glasvezelproducent maandagavond een ultimatum gesteld. Als vóór woensdagavond 23.59 uur niet aan de eisen van de werknemers wordt voldaan, volgen er waarschijnlijk werkonderbrekingen.

Niet gelukt

Maandagavond zaten de directie van NEG en de vakbond om tafel om de vastgelopen CAO-besprekingen vlot te trekken. Maar volgens FNV-bestuurder Joosje de Lang is dat niet gelukt.

'De directie van NEG bood het personeel, na het eerder gedane eindbod, nog wel een loonsverhoging van 1 procent per 1 januari 2020, maar de medewerkers zouden dan wél voorgoed hun winstdelingsuitkering moeten opgeven. Die is al geparkeerd, maar zou dan definitief worden afgeschaft. Dat is voor ons onacceptabel', aldus De Lang. Ook houdt NEG vast aan een looptijd van 2 jaar en 8 maanden voor de nieuwe CAO; de FNV wil een kortere looptijd.

Ultimatum

De vakbond heeft de directie inmiddels een ultimatum gesteld. Dat loopt woensdagavond laat af. Volgens De Lang is de kans op werkonderbrekingen groot: 'De hele grote meerderheid van het personeel heeft het eindbod van de directie vorige week afgewezen. Ze hebben bovendien ingestemd met acties.'

