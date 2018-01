Boeren vechten tegen gaswinning: 'We moeten het samen doen!'

Honderden duizenden euro's aan schade, onveilige situaties en geen uitzicht op verbetering. Meer dan 150 boeren uit het aardbevingsgebied kwam maandagavond bij elkaar in Delfzijl om hun verhalen met elkaar te delen.

De avond is een initiatief van Annemarie Heite en agrariërs Ate Kuipers en Berend Jan Westerdijk. Zij willen de aandacht vestigen op de aardebevingsproblemen onder de boeren.

Kip met gouden eieren

'De agrarische sector lijdt dubbel onder de aardbevingen: zowel privé als zakelijk', zegt onderzoeker Bert Smit van de Universiteit van Wageningen. De geboren Groninger wil aantonen hoe belangrijk de boeren zijn voor Groningen. 'Er zijn ongeveer drieduizend boerenbedrijven in de provincie. Daar werken zo'n achtduizend mensen.'

De agrarische sector is volgens Smit goed voor twaalf procent van de toegevoegde waarde in de totale Groningse economie. 'Dit is een kip met gouden eieren', aldus Smit. 'Die moet je niet slachten.'

Zes generaties

Dat dit wel aan de hand is, blijkt uit het verhaal van Margreet Kadijk uit Garrelsweer. Zij woont in een rijksmonument dat al zes generaties in de familie zit.

'De eerste schades zijn al in 1998 gemeld', vertelt Kadijk. De totale kosten voor herstel van het monument komen uit boven de 1 miljoen euro. 'Een toekomst is er niet. We zien alleen nog de optie dat dit rijksmonument gesloopt gaat worden. Hoe triest dat ook is.'

Megaclaim

De boeren komen tot de conclusie dat ze alleen een vuist kunnen maken als ze dat samen doen. Zo is de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade opgericht om een megaclaim te onderzoeken. De stichting roept alle boeren met schade op zich bij hen te melden. 'Want we moeten het samen doen', besluit voorzitter Berend Jan Westerdijk.

