Brand boven restaurant in Oosterstraat (update) (Foto: Martin Nuver/112Groningen) (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Boven restaurant Het zusje van André Dokter in de Oosterstraat in Groningen heeft in de nacht van maandag op dinsdag korte tijd brand gewoed.

Het vuur ontstond in een CV-ruimte. Volgens de brandweer bleef de brand beperkt tot die ruimte. Binnen twintig minuten was de brand meester. Twee dagen dicht Door de brand bij de ketel is water naar de begane grond gelekt. Daardoor heeft heeft het restaurant waterschade opgelopen. De rook- en waterschade is zo fors, dat Het zusje van André Dokter in ieder geval dinsdag en woensdag dicht is. Een expert gaat de schade opnemen. Oorzaak onbekend Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Niemand raakte bij de brand gewond.