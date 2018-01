5G-netwerk komende jaren verder getest in Noord-Groningen

Op diverse locaties in Noord-Groningen worden dit jaar 5G-antennes opgesteld. Die testen een signaal dat op den duur het huidige 4G-netwerk moet gaan vervangen.

Het Economic Board Groningen (EBG) heeft in een convenant vastgelegd om ook de komende twee jaar verder te gaan uitbreiden met de proef. Samen met tien initiatiefnemers gaan ze de volgende testfase in.

Testlab

Noord-Groningen is het eerste plattelandsgebied van Europa waar op grote schaal getest wordt met het 5G-netwerk. Dit gebeurt op het Zernikecomplex in de stad Groningen, in het zogenoemde 5G Lab.

Experimenten

Volgens het EBG wordt er naast het testen van het 5G-netwerk, ook verder ingezet op het ontwikkelen van landbouwtechnologie, medische technologie en zelfrijdend vervoer. Eerder testte het EBG al een zelfrijdend busje in de Eemshaven.

