Of de bus bij het incident beschadigd is geraakt, is niet bekend. (Foto: Pieter Nomden)

Een lijnbus van vervoersdienst Qbuzz is dinsdagochtend vast komen te zitten onder het Emmaviaduct in de stad Groningen.

De bocht die chauffeurs moeten nemen is relatief nauw. Of de bus beschadigd is geraakt, is niet bekend.

Vorige week kwam op dezelfde plek een vrachtwagen vast te zitten.

