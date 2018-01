RUG-economen voorspellen 18 plakken bij Olympische Winterspelen

De olympische ringen vlakbij de Gangneung Ice Arena in Zuid-Korea (Foto: Jeon Heon-Kyun/ANP)

Drie economen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voorspellen achttien Nederlandse medailles bij de komende Olympische Spelen in Pyeongchang: vijf keer goud, zes keer zilver en zeven keer brons. Die oogst zal de negende plaats betekenen in het medailleklassement.

Methode

Universitair hoofddocent Gerard Kuper en hoogleraar Elmer Sterken voorspellen sinds 2002 het aantal Nederlandse plakken op Olympische Spelen. In 2014 sloot economiestudent, inmiddels promovendus, Fabian ten Kate zich bij hen aan. Ze baseren hun verwachtingen op eerdere olympische resultaten, het thuisvoordeel en WK-uitslagen.



Verwachting

De verwachte opbrengst in Pyeongchang ligt volgens de drie economen lager dan bij de Winterspelen in Sotsji 2014, toen Oranje naar huis ging met 24 plakken (acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken) en vijfde werd in de medaillespiegel.

Er doen overigens geen Groningse sporters mee aan de Olympische Winterspelen van 2018.

Lees ook:

- Ntab wint NK sprint en revancheert zich voor mislukt OKT

- Maakt Dai Dai Ntab kans op een Olympisch ticket? Alle plussen en minnen op een rij