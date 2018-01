Groningen relatief één na meest vervuilende provincie, uitstoot flink toegenomen (update)

De provincie Groningen heeft de op één na meest vervuilende economie van Nederland. Het is de enige provincie waar de uitstoot de laatste jaren zelfs flink is toegenomen.

Alleen in Zeeland is de uitstoot van het broeikasgas hoger dan in Groningen. Dat stelt het ING Economisch Bureau. 'De Groningse economie is met een grote chemische en energiesector na Zeeland het meest koolstofintensief.'

Uitstoot in Groningen toegenomen

Dat de uitstoot de afgelopen jaren is toegenomen, is toe te schrijven aan de komst van de RWE kolencentrale, de grootste uitstoter van Nederland. Met een vermogen van 1560 megawatt is het ook de krachtigste energiecentrale van het land.

Groningen heeft nog een van de 15 grootste uitstoters van het land: de energiecentrale van ENGIE in de Eemshaven staat op 13.

Zware druk

De vijftien meest uitstotende bedrijven zorgen samen voor 84 procent van de uitstoot van broeikasgas in Nederland. Hoewel Groningen twee bedrijven heeft in die top 15, staan de meeste vervuilers in Zeeland en Noord- en Zuid-Holland.

'Industriële complexen drukken zwaar op de footprint van provincies', schrijft ING. 'Dit geldt naast Rotterdam ook voor Eemsmond (Groningen), Chemelot (Limburg) en de regio Terneuzen (Zeeland).'

Update: absolute CO2-uitstoot minder slecht

De constatering van het ING dat Groningen de één na meest vervuilende economie heeft, gaat om een relatieve waarde per persoon. De uitstoot van broeikasgas is berekend per euro Bruto Binnenlands Product in de regio.

Qua absolute en totale CO2-uitstoot staat Groningen er beter voor. Alleen in Flevoland, Drenthe en Friesland is de uitstoot lager. Maar de uitstoot in Zuid-Holland ligt bijvoorbeeld vijf keer hoger.

Ook hoog energieverbruik

Ook op het gebied van huishoudelijk gasverbruik scoort Groningen slecht. Alleen in Drenthe ligt het verbruik nog hoger. Wel behoort het elektriciteitsverbruik in Groningen tot de laagste drie in Nederland.

Grote klimaatopgave

'Nederland heeft een grote klimaatopgave', is de conclusie van het onderzoek. 'In 2050 willen de drie noordelijke provincies CO2-neutraal zijn. Hoewel de Groningse economie nog relatief afhankelijk is van fossiele energie, wordt er steeds meer groene energie opgewekt, zoals in het grootste zonnepark van het land in Delfzijl: Sunport.'

