Gaslek in Onstwedde door werkzaamheden Een waarschuwingsbord wordt geplaatst na het ontstaan van een gaslek (Foto: Dennis Venema)

Aan de Barlagerweg in Onstwedde is dinsdagochtend een gaslek ontstaan. Het lek is veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

Enexis kwam snel ter plaatse om het lek te dichten. Rond 10.00 uur was het probleem verholpen. Volgens de brandweer leverde het gaslek geen gevaar op voor de omgeving.

