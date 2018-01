NAM lost problemen Hiltje Zwarberg op, maar gaat toch in hoger beroep

Deel dit artikel:











De NAM gaat in hoger beroep in de zaak die Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl tegen het gasconcern heeft aangespannen. Toch zou dat beroep geen directe gevolgen moeten hebben voor Zwarberg, zo is hem verteld op het NAM-kantoor.

Zwarberg moest meer dan drie jaar geleden zijn huis uit vanwege bevingsschade. De NAM ontkende dat de schade aan de woning werd veroorzaakt door aardbevingen, maar de rechtbank in Assen gaf Zwarberg in november vorig jaar gelijk. Die uitspraak was belangrijk voor zo'n 1600 gedupeerden die wonen in het zogenoemde buitengebied. De woning van Zwarberg ligt aan de rand van het Groninger gasveld. Probleem tussentijds oplossen Het gasconcern meldde afgelopen week tegen die uitspraak in beroep te gaan. 'Daar schrok ik niet van', zegt Zwarberg. 'Ik had er al op gerekend. Maar ze hebben ook gezegd dat ze in de tussentijd ons probleem wel op gaan lossen.' Zwarberg is blij verrast door die mededeling, maar blijft sceptisch. 'We gaan nu eerst vastleggen dat de uitspraak van het hoger beroep geen consequenties heeft voor mij. Ook al wint de NAM het hoger beroep. Maar die gaan wij ook winnen hoor.' Morgen beginnen De gedupeerde Zwarberg ziet een oplossing eindelijk dichterbij komen. Hij vocht jaren met de NAM over het erkennen en vergoeden van de schade aan zijn woning. Hiltje Zwarberg: 'Als het aan mij ligt, beginnen we morgen.' De NAM wil niet veel kwijt over de deal met Zwarberg. Een woordvoerder houdt het bij de reactie dat de NAM 'in gesprek is met Zwarberg en zijn advocaat' en daarom niet op de feiten vooruit wil lopen. Lees ook: - Aardbevingsslachtoffer viert Kerst weer niet in eigen huis: 'NAM is wereldkampioen traineren'

