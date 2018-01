Deze dag: Pé en Rinus winnen songfestival

Ze zijn wereldberoemd in Stad en Ommeland. Iedere Groninger kent wel een zin uit klassiekers als 'Hoornse Plas' of 'Carnaval in 't Noorden'.

Het begon allemaal op een studentenfeest, 38 jaar geleden. Want Rooie Rinus en Pé Daalemmer wonnen het songfestival van studentenvereniging Albertus Magnus op deze dag in de geschiedenis, 31 januari 1980.

Het winnende liedje, 'Gezina', gaat over Rooie Rinus uit Jipsingboertange, die op introductiekamp in Friesland een bijzonder meisje ontmoet. Hij ziet haar. En zij hem. Op het moment dat hij net heel hard z'n hoofd heeft gestoten:

ik zag jou toen in Appelscha

je lachte toen je zag

hoe ik daar bloedend lag

en wees me schuddebuikend na,

Gezina… (lekkere troelalalaaa).



Rooie Rinus, alias Frank den Hollander, heeft goeie herinneringen aan die begintijd vol vrolijkheid en meligheid. Rooie Rinus, dat bekte lekker en paste bij de roodharige Frank. En Peter de Haan werd al snel Pé. Zelf riep hij er, in de traditie van flauwe, bedachte namen als K. Pot en H. Ring, meteen 'Daalemmer' achteraan. Twee namen, een duo was geboren. Dat met vrolijke, Groningse liedjes ook de harten veroverde van niet-studenten.

Groningers kwamen in die beginjaren massaal naar de optredens, waar ze er meer dan honderd per jaar van deden. Het waren nog net geen tropenjaren, maar het was wel te veel van het goede: 'Alle weekenden weg, de verkering ging ervan stuk, want dat hangen in kleedkamers is niet echt leuk', herinnert Frank den Hollander zich. Na vijf jaar geven ze een afscheidsconcert.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in andere bezettingen, zoals 'de Bende van Baflo Bill' met Alina Kiers, gaan ze vrolijk verder. Wel beperken ze het aantal optredens tot zo'n twintig per jaar. En hoe leuk het ook is om met z'n tweeën en Peter op gitaar een straatconcert te geven, de band waarmee ze nu optreden 'is geweldig, dat geeft steeds weer een kick'.

Blij zijn ze met hun grote hits, maar het meest trots is Frank op een persiflage. De knipoog is naar het beroemdste nummer van Queen. Aan de Boulimia Rhapsody is lang gesleuteld want het is een Groningstalig nummer, waarbij het rijm precies moest passen op de klanken van het origineel (tekst: P. de Haan / F.J. den Hollander. Muziek: Freddy Mercury.) Een 'tour de force' volgens Rooie Rinus, maar het eindresultaat mag er zijn. Inclusief de bezienswaardige videoclip.



Over clips gesproken: het lied waarin het duo samen met Marcel Hensema het predikaat 'koninklijk' voor Shell belachelijk maakt en koning Willem Alexander adviseert zijn miljoenen in pinda's van de Spar te stoppen, zal vaak te zien (en te horen) zijn op weg naar Koningsdag 2018.



De chemie tussen Frank den Hollander en Peter de Haan is er in de loop der jaren niet minder op geworden. De timing, de energie die ze uitstralen en het plezier tijdens de optredens slaan nog altijd over op een groot publiek. Ze kijken dan ook uit naar een nieuw hoogtepunt. Dat komt er deze zomer, mits Peter op tijd is hersteld van een medische ingreep. Dan spelen ze 14 juli op het grote podium bij cultfestival 'de Zwarte Cross' in Hummelo. Voor zesduizend man. Of Gezina daar ook wordt bezongen, is nog de vraag. Met dat liedje begon het allemaal op deze dag in de geschiedenis, 31 januari 1980.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.