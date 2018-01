Deel dit artikel:











Rondje Groningen: In den beginne (Foto: Twitter @arjenlubach)

Leuke, interessante, grappige of opvallende berichten die we tegenkomen op social media zetten we doordeweeks om 21.00 uur op een rij in Rondje Groningen. Deze keer: rappen over de UB.

1) Yantai? Page not found Ook de RUG-website draait er niet omheen. 2) Financial Times vindt iets van Yantai Het niet doorgaan van de Chinese RUG-campus in Yantai, heeft zelfs de Financial Times bereikt. De auteur van van het artikel baalt overigens van het afketsen van de plannen. Hij vindt dat een 'ongewoon liberale educatieve omgeving' nu niet doorgaat vanwege onbewezen angsten over staatscensuur. 3) 'Het ging bij Yantai niet eens om de Censuur' Student Sense Hofstede doet een observatie vanuit Singapore: uiteindelijk ging het bij het torpederen van de Yantai-plannen van de RUG veel meer om interne argumenten (zoals kwaliteit van het onderwijs in Groningen), dan om de censuur van China. 4) Elsevier: 'Maak de rekening maar op na Yantai' Arthur van Leeuwen van Elsevier schrijft in een column over het afschieten van de plannen: 'Het echec kan niet zonder gevolg blijven voor de universiteitsbestuurders. Drie jaar reizen maken naar China, geld verspillen, de interne verhoudingen verstoren, een loopje nemen met de academische vrijheid – maak de rekening maar op.' 5) Ongeïnformeerde rotstudenten! Studentenfractie DAG, die het plan tegenhield in de Universiteitsraad, vat de ontwikkelingen zo samen: 6) Heb je dat lastige schema weer De kritiek op Shell is terecht, vindt Peter Polder, maar hij wijst erop dat we de staat en Exxon-Mobile niet over het hoofd moeten zien als participanten van de Maatschap Groningen. 7) 'In mijn handjes knijpen dat ik er nog ben' Exact een jaar geleden werd D66-Statenlid Tim Zwertbroek uit zijn brandende huis gehaald. Op de website van de brandweer vertelt hij hoe het nu met hem gaat. 8) Mahi strompelt weg Een sikkeneurige Mahi verlaat het trainingsveld van de FC dinsdagochtend. 9) In den beginne Arjen Lubach maakt tegenwoordig furore op de VPRO met het televisieprogramma Zondag met Lubach, maar ook Arjen - die opgroeide in het Groningse Lutjegast - begon ooit onderaan de ladder. En in zijn geval was dat bij OOG Radio. Herkent u 'm zonder baardgroei? 10) Vier minuten turen naar passanten Onder het mom 'mensen vinden het leuk om vanaf een terras naar mensen te kijken', filmde Beijumblogger J. Fehrmann vier minuten langslopende mensen vanaf het Newscafé aan de Grote Markt. Waarvan akte. 11) Rappen over de universiteitsbibliotheek 'Check m'n nieuwe kleren, ik kom hier toch niet om te fucking leren.' Het kan dus gewoon: rappen over de UB. Dames en heren: Coffee Corner van De Kees: Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Lees hier alle andere edities!