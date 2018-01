Sloopgevaar geweken voor herbouwde Wilkemaheerd

De herbouwde Wilkemaheerd in Startenhuizen hoeft toch niet gesloopt te worden. Dat zegt een opgeluchte eigenaar Caspar Wechgelaer.

De Nieuwe Wilkema, zoals het pand tegenwoordig heet, is de eerste opnieuw gebouwde boerderij in het aardbevingsgebied. Maar door een fout tijdens de bouw is het woongedeelte van de boerderij nooit aangesloten op de riolering en is dat dus onbewoonbaar.

Bewapende betonplaat

Het pand simpelweg op het riool aansluiten, was makkelijker gezegd dan gedaan. De fundering van de boerderij is een bewapende betonplaat, waar de riolering onder ligt. Doordat de boerderij op de plaat ligt, beweegt de boerderij mee bij een aardbeving.

'Alles wat je aan die betonplaat doet, heeft een negatief effect op de bevingsbestendigheid', zei Wechgelaer in december nog.

Sleuf

Eind vorig jaar lag sloop daarom op de loer, maar dat gevaar is nu geweken. 'Sloop is van de baan', zegt Wechgelaer. 'We hebben een alternatieve mogelijkheid gevonden, door een sleuf te frezen. Dat is een kleine ingreep in de constructie. De constructeur heeft zijn zegen gegeven. Het kan.'

Toch is er nog wel één 'maar', stelt Wechgelaer. 'De gemeente moet er nog naar kijken. Ik wacht nu op het telefoontje dat ze langskomen. Als alles mee zit, kunnen we er voor de zomer in.'

