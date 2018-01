Maccabi Haifa wil verdediger Etiënne Reijnen inlijven

FC Groningen en Maccabi Haifa zijn met elkaar in gesprek over Etiënne Reijnen.

De Israelische club wil de ervaren verdediger graag inlijven. Reijnen heeft bij FC Groningen een aflopend contract en mag tussentijds vertrekken. Technisch manager Ron Jans laat weten dat de belangstelling van Maccabi Haifa 'zeer serieus' is.

Fred Rutten

Voormalig FC Groningen-speler Mo Allach is technisch directeur bij Maccabi en stelde onlangs Fred Rutten aan als trainer. In verband met de onderhandelingen traint Reijnen niet mee met de selectie van FC Groningen.

Assists

Reijnen werd in 2015 overgenomen van Cambuur Leeuwarden voor 400.000 euro. De centraal verdiger kwam dit voetbalseizoen tot nu toe 10 wedstrijden in actie voor FC Groningen, waarvan 2 keer in de KNVB beker. Vorig Eredivisieseizoen leverde hij drie assists.