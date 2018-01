SOG: 'Afblazen China-plannen RUG is een teleurstelling'

De Studenten Organisatie Groningen (SOG) is teleurgesteld dat de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om een campus in het Chinese Yantai te realiseren, niet doorgaan.

De SOG was de enige partij in de RUG-Universiteitsraad die de plannen steunde.

Geen verrassing

Zeger Glas, SOG-bestuurslid: 'We zagen het wel een beetje aankomen. De discussies waren heel ingewikkeld, mensen waren sceptisch. Maar je blijft hopen dat mensen omgepraat kunnen worden en dat je ze kunt verzekeren dat het goed zal komen.'

Op de vraag of het als een nederlaag voelde voor de SOG-partij, antwoordt Glasse: 'Ja, best wel. Het was geen prettige dag gisteren. Je bent er al een paar maanden mee bezig, daarvóór ook al een maand. Dus dat is geen fijn idee.'

Vervolgplannen

Het College van Bestuur van de RUG besloot maandag de aanvraag voor een campus in Yantai niet in de dienen bij de minister van Onderwijs. Volgens collegevoorzitter Sibrand Poppema wordt nu bekeken welke andere vormen van samenwerking in Yantai mogelijk zijn.

Ook Glas hoopt nog steeds op een samenwerking met China: 'Het is een beetje afwachten. Dit nieuws is nog vrij vers. We hopen dat we met andere partijen en het college van bestuur toch kunnen kijken of we een samenwerking aan kunnen gaan in China. Maar het is de vraag of dát gaat lukken.'

Focus op kerntaak

De Landelijke Studentenvakbond liet maandag weten opgelucht te zijn dat de plannen voor een Chinese dependance van de RUG niet doorgaan. Volgens de LSVB moeten universiteiten zich richten op hun kerntaak: het verzorgen van goed onderwijs en onderzoek. En niet op het openen van buitenlandse filialen.

Glas is het daar niet mee eens: 'Natuurlijk moet je je richten op je kerntaak. Het moet ook niet zo zijn dat een dergelijke campus het onderwijs in Nederland kan schaden. Er was dusdanig veel controle dat de kerntaak van het verstrekken van kwalitatief onderwijs niet in het geding kwam. Dit zou alleen maar betekenen dat je als universiteit beter wordt gezien in de wereld.'

