Lopend Vuur: Ik kan prima zonder aardgas

Milieudefensie wil dat er forse subsidies komen om huizen zo snel mogelijk van het aardgas af te sluiten. Dat kost een huiseigenaar nu nog gemiddeld 18.000 euro per woning, heeft de organisatie berekend.

Dat geld hebben de meeste mensen niet zomaar liggen.

Grote innovaties, wel duur

Zonne-energie, aardwarmtepompen, inductiekoken: er zijn al veel systemen om zonder aardgas comfortabel te kunnen leven. Daarnaast zijn veel bedrijven en organisaties bezig met grote innovaties, zoals waterstof. Ook in Groningen. Maar overstappen kost dus veel geld.

Kan je zonder als het moet?

Veel huishoudens zijn daarom nu nog afhankelijk van het Groningse gas. Ook in onze eigen provincie. Als het zou moeten, zou je dan tóch zonder kunnen?

