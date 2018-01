Stichting WAG overweegt hardere maatregelen tegen NAM

Beschadigde woning door aardbeving staat in de stutten in de buurt van Loppersum. (Foto: ANP/Jerry Lampen)

De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) overweegt beslag te leggen op de bankrekening van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), als het gasbedrijf in cassatie gaat.

Dat zegt WAG-voorzitter Lolke Weegenaar.

Volgens hem is het de laatst mogelijke optie. 'Dat is druk op druk. Het is een overweging. Aan de onderhandelingstafel is druk functioneel, maar ik zou het liever met minder druk doen.'

Niet onder de indruk

Stichting WAG heeft 215 nieuwe leden gekregen na de overwinning op de NAM, vorige week. Weegenaar is niet onder de indruk van dat aantal. 'Ik vind dat heel weinig. Op een bestand van 4000 leden, na een succes in zo'n enorme uitspraak, had ik er veel meer van verwacht. Mensen hebben misschien hun bedenkingen bij de succesfee van De Haan Advocaten, en gaan er wellicht vanuit dat het geld automatisch naar hen toekomt.'

Uitkering waardevermindering

Leden van het eerste uur van Stichting WAG krijgen momenteel voorrang op het ontvangen van een vergoeding voor de waardevermindering van hun woning in het bevingsgebied. Mensen die niet sinds het begin lid zijn van de stichting moeten dus wachten.

Volgens Weegenaar kan dat in een handomdraai veranderen. 'Het bestuur heeft een volmacht van alle deelnemers. Wij hebben een cessie getekend voor het aantal deelnemers dat er toen was. Maar er staat ons niets in de weg een nieuwe cessie te tekenen; dan worden alle leden in het gelijk gesteld.'

