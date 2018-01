Oproep aan Groningse leraren: 'Kom hier werken en krijg huurverlaging'

Voor de klas in Amsterdam? Recruitmentbureau Derec belooft nieuwe leerkrachten minimaal een jaarcontract en betaalt de helft van de huur.

Op die manier wil Derec pas afgestudeerde pabostudenten uit Groningen, Drenthe, Friesland en de Noordoostpolder werven. In de Randstad en met name Amsterdam is veel vraag naar basisschoolleerkrachten.

Extra drempel

De hoge huurprijzen in Amsterdam vormen vaak een extra drempel voor leerkrachten die de stap willen maken. Met deze actie hoopt het bureau deze twijfelaars toch over de streep te trekken. Het gaat om een huurbijdrage van maximaal 700 euro per persoon. Leerkrachten moeten wel zelf op zoek naar een geschikte huurwoning.

Veel vacatures

Op de 210 bassischolen in Amsterdam loopt het aantal openstaande vacatures dit jaar op tot 170; in 2020 zou dit aantal kunnen stijgen tot 400.