Burgemeester Baukje Galama meldt zich ziek na raadsvergadering

Burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal heeft zich vannacht na de raadsvergadering ziekgemeld. Haar taken worden voorlopig waargenomen door locoburgemeester Johan Hamster (ChristenUnie).

Aanleiding voor haar ziekmelding is het conflict in de raadsvergadering van gisteravond. Een meerderheid in de raad wilde een motie over het opzetten van een hoorzitting over scholengroep OPRON goedkeuren, met goedkeuring van raadsgriffier Koen Willems.

Rechtstreekse opdracht

Maar volgens Galama (VVD) kan dat helemaal niet. Haar bezwaar is dat de motie dan buiten het college om gaat, en de raad een rechtstreekse opdracht geeft aan de raadsgriffier, zonder dat daar het college in gekend is. Volgens haar is de scholengroep niet voor niets op afstand gezet door de gemeenteraad.

Aangeslagen

Een meerderheid in de raad, met uitzondering van het CDA en de ChristenUnie, vindt dat de raad het hoogste orgaan is en zelf dat wel kan besluiten.

Galama heeft zich met deze aanleiding na afloop van de raad ziekgemeld. Ze oogde aangeslagen en wilde geen commentaar geven.

Deuk opgelopen

D66-fractievoorzitter Klaas Pals, de bedenker van de motie, weet niet of het nu weer goed komt.

'Het vertrouwen heeft aan beide kanten wel een deuk opgelopen', zegt hij. 'Er moet nu heel veel gebeuren, wil het nog goedkomen.'

