Oldambt maakt inhaalslag met huisvesting asielzoekers

Gemeente Oldambt heeft vorig jaar 99 statushouders gehuisvest in de gemeente. Daarmee heeft de gemeente voldaan aan de opdracht van het Rijk.

Het Rijk legt iedere gemeente in Nederland jaarlijks een taakstelling op. Gemeente Oldambt moest vorig jaar 52 asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten, maar er was ook nog een achterstand van 33 vergunninghouders. In totaal moesten er dus 85 mensen onder dak gebracht worden.

Achterstand weggewerkt

Wethouder Bart Boon is tevreden: 'We hebben niet alleen de opgelegde taakstelling gehaald, maar we hebben ook de achterstand van de vorige jaren helemaal weg kunnen werken. Daar ben ik heel trots op.'

Oldambt werkt voor de huisvesting van vergunninghouders samen met Bureau Vluchtelingen & Nieuwkomers Oldambt (BVNO) en de woningcorporaties Acantus en Groninger Huis.

