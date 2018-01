Eerbetoon aan voetbalicoon: Langeleegte wordt Henk Nienhuis Stadion

Het Gjaltemastadion aan de Langeleegte heet vanaf 2019 het Henk Nienhuis Stadion. De gemeente Veendam heeft dat in overleg met de familie Nienhuis besloten.

De naamsverandering hing al een tijdje in de lucht. De gemeente Veendam was vanaf het najaar van 2017 aan het nadenken over de naamsverandering.

Bedenktijd

Wethouder Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen) en sportambtenaar Jan Haijo Schipper legden het idee nog voor de kerstdagen bij de familie neer, die daarna de tijd kreeg om daar over na te denken.

De familie heeft nu groen licht gegeven: wanneer de grootscheepse verbouwing rond is – dat moet volgens planning in 2019 klaar zijn – krijgt het stadion de naam Henk Nienhuis Stadion.

'Passend'

Volgens Schmaal is een vernoeming een mooi eerbetoon: 'De visie en doelstelling van het Leer- en sportpark lagen Henk Nienhuis na aan het hart', stelt hij. 'Daarom is het passend het stadion naar hem te vernoemen.'

'Vereerd'

De familie Nienhuis is blij met het besluit van de gemeente Veendam, zo laat zij in een reactie weten: 'Wij voelen ons enorm vereerd en zijn verheugd dat de gemeente Veendam heeft besloten om het stadion in het nieuw te bouwen Leer- en sportpark zijn naam te geven.'

'Ondanks dat het hem veel pijn heeft gedaan dat de club ophield te bestaan, deed het Henk goed dat er nu een mooie campus wordt neergezet waar zowel zijn passie voor het onderwijs als zijn liefde voor de sport bij elkaar komen.'

'Boertje Nainhoes'

Nienhuis, die vorig jaar na een ziekbed op 75-jarige leeftijd overleed, had als speler, trainer en directeur grote verdiensten voor de club. Zo leidde hij als trainer Veendam in 1986 en 1988 naar de eredivisie en onderging De Langeleegte onder zijn bewind als directeur een grote verbouwing. Voor zijn verdiensten werd Nienhuis in 2000 bedankt door middel van een standbeeld, dat tot aan het faillissement in 2013 in de hal van het stadion stond.

In totaal was 'Boertje Nainhoes' ruim 25 jaar verbonden aan het betaalde voetbal in Veendam.