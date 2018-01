Buurt blijft strijden tegen nieuwe locatie Togtemaarschool

Bewoners van de Vlijt in Bedum geven de strijd niet op. Ze zijn het niet eens met de nieuwbouwlocatie van de Togtemaarschool. Het uitzicht van zo'n vijftien huishoudens zou worden verpest. De buurt heeft de hulp ingeschakeld van natuurliefhebbers.

Het huidige gebouw van de openbare basisschool is niet aardbevingsbestendig en moet worden gesloopt. Het is één van de zes scholen die worden aangepakt. Het nieuwe complex komt ten oosten van de huidige locatie aan de Vlijt, op de plek waar nu nog een skatebaan en basketbalplein liggen.

Geen gesprek

De buurt voelt zich niet gehoord. 'Bij een informatiebijeenkomst werden de plannen gepresenteerd als een feit. Daar zijn we het natuurlijk niet mee eens', vertelt buurtbewoonster Janet Hoeksema. 'We vinden het als omwonenden zeer teleurstellend dat de wethouder nog steeds niet met ons in gesprek is gegaan. Zelfs na een oproep van de gemeenteraad om dat te doen'.

Huidige plek

De school kan wat betreft de buurt gewoon op de huidige locatie gebouwd worden. 'We zijn niet tegen de bouw van een nieuwe school. De kinderen kunnen in een noodgebouw en dan kan er gewoon iets nieuws op de oude plek gebouwd worden'.

Ook vreest de omgeving dat de school nog groter gaat worden. 'Het aantal leerlingen op andere scholen in Bedum neemt toe. Dit belooft wat voor de Togtemaarschool. Straks is deze te klein en moeten er geen twee maar drie lagen gebouwd gaan worden. Dat willen we niet', zegt Hoeksema.

Niet zonder slag of stoot

De omwonenden geven zich niet zomaar gewonnen en protesteren op zo veel mogelijk manieren. 'We hebben de bomenkapridders en de vleermuiswerkgroep benaderd, omdat bomen tegen de vlakte gaan. Deze dienen als aanvliegroute voor vleermuizen die leven in de toren van de Rooms Katholieke Kerk in het dorp'.

Betrokken bij invulling

De gemeente laat weten dat er minimaal drie bijeenkomsten met buurtbewoners zijn geweest. Toezeggingen over het opnieuw overleggen over de nieuwbouw zijn er niet gedaan volgens hen. De buurt wordt betrokken bij de invulling van de locatie die vrijkomt na de sloop van de huidige Togtemaarschool. De gemeente blijft ondanks de bezwaren vasthouden aan nieuwbouw op de andere locatie.

Ook laat de gemeente weten dat de nieuwbouw groot genoeg is voor het aantal verwachte leerlingen. De prognoses zijn volgens de gemeente professioneel uitgevoerd.

De raad buigt zich in februari over de plannen voor de school. De procedure kent bezwaar-, inspraak- en beroepsmogelijkheden.

