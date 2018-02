Wedde dat 't Lukt, ook in de rest van Nederland

Ook in de rest van Nederland moet het prijswinnende zorgproject 'Wedde dat 't Lukt' een succes worden. Om dat voor elkaar te krijgen wordt op 16 februari een boekje gepresenteerd, waarin tips staan voor geïnteresseerde dorpen, wijken en steden.

'We zijn er erg trots op dat er zo veel interesse is voor ons project', zegt huisarts Hans Berg, die het initiatief nam voor het project. 'Het geeft aan dat burgers heel veel zelf kunnen doen. Je ziet hier de kracht van een dorpsgemeenschap. En dat kan je overal toepassen.'

Mantelzorgdorp

Berg heeft, samen met dorpsbewoners, de gemeente en zorgverzekeraar Menzis, van Wedde een mantelzorgdorp gemaakt. Door onder meer de vergrijzing, de krimp en het gebrek aan werkgelegenheid, heeft een deel van de mensen in Wedde te kampen met verschillende gezondheidsklachten. Zorginstanties kunnen lang niet alle problemen oplossen. Daarom is op initiatief van Berg de constructie bedacht dat vrijwilligers andere dorpsgenoten helpen met bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin, financiële zaken, haarverzorging en een bezoek aan de bibliotheek. Meer dan 65 vrijwilligers zijn aangesloten bij het project. De mantelzorgers hebben korte lijntjes met professionele zorgverleners.

Van onderop

Het feit dat Wedde dat 't Lukt een typisch 'bottom-up'-project is, is volgens Berg één van de grote krachten van het project. 'Overheden denken vaak dat dingen van bovenaf moeten worden opgelegd. Dat mensen het hier zélf doen, zorgt ervoor dat het project geborgd is.'

Boekje

Het boekje dat deze maand gepresenteerd wordt, telt dertig pagina's met tips. 'In Groningen hebben 72 dorpen al een soortgelijk initiatief als Wedde dat 't Lukt. Dit boekje geeft een soort format, zodat andere dorpen het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Het geeft ze als het ware handvaten. Maar men hoeft het niet net als bij ons te doen: ieder dorp of iedere wijk doet het op haar eigen wijze.'

Een belangrijke tip die erin staat is volgens Berg om gebruik te maken van de kracht van de mensen zelf. 'En wat een gouden tip is, is de dorpsondersteuner: de schakel tussen de hulpvrager en degene die hulp nodig heeft. Hij of zij is de ogen en oren van een dorp of een wijk.'

Ook rest van Westerwolde

Ook in de rest van de gemeente Westerwolde gaat Wedde dat 't Lukt uitbreiden. Volgens dorpsondersteuner Renate Bruin weet men nog niet precies hoe de invulling van het project eruit gaat zien: 'daarover komen nog gesprekken.'

Wel ziet Bruin dat er steeds meer vraag is naar het project. 'Toen we begonnen hadden we er in het eerste jaar 65. Twee jaar later, in 2017, waren dat er 338. Minimaal 75% daarvan neemt rechtstreeks contact met mij op. We zijn dus erg goed zichtbaar in Wedde, maar ook in Veelerveen en Vriescheloo waar we soortgelijke projecten hebben.'

Bruin hoopt dat andere dorpen de informatie in het boekje goed gaan gebruiken. 'Als ze slim zijn doen ze dat', lacht ze. 'Er is veel vraag naar, van Texel tot Utrecht.' Huisarts Berg gaat binnenkort zelfs voor een presentatie naar het Poolse Krakau. Er is blijkbaar veel vraag naar hulp. Al wordt het boekje voorlopig nog niet in het Pools uitgebracht.

Presentaties

De presentatie in Krakau is overigens een uitzondering: volgens Bruin kon de organisatie op een gegeven moment bijna iedere week wel ergens een presentatie gaan houden. 'Eens in de zes weken geven we ze nu, en onder andere gemeenten hebben die presentaties gevolgd. Ook gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP), toenmalig PvdA-voorzitter Hans Spekman en Mona Keijzer die op dat moment CDA-Kamerlid was, kwamen er op af.'

Iedereen is heel nieuwsgierig en stelt de vraag 'hoe hebben jullie dat toch met elkaar gedaan'. Hoogtepunt was een bezoek van Koning Willem-Alexander in 2017.

Maar nu is er het boekje, wat landelijk initiatieven moet helpen. 'Ik kijk er enorm naar uit', zegt Bruin. 'Ik ben erg benieuwd naar de reacties. Wij zelf zijn heel tevreden. Ik hoop dat de andere mensen net zo enthousiast zijn'.

