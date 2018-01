Nieuwe directeur voor Omgevingsdienst Groningen

Nienke Baars wordt de nieuwe directeur van de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Zij begint op 1 april aan haar nieuwe klus. Baars is momenteel nog projectdirecteur bij de gemeente Amsterdam.

De Omgevingsdienst Groningen is de dienst die taken uitvoert voor de Groningse gemeenten op het gebied van milieu, bouwen en wonen.

Hectische tijd

De ODG heeft een hectisch jaar achter de rug met twee interim-directeurs. De eerste was Saskia Borgers, die de weggestuurde Gerard Nieuwe Weme opvolgde als directeur. Borgers' taak was de rust terug te brengen bij de dienst. Maar ook onder haar leiding bleef het onrustig binnen de ODG.

In september nam oud-burgemeester Henk Bakker van Bedum het stokje over om de rust terug te doen keren. Vanaf het begin was duidelijk dat Bakker slechts tijdelijk directeur zou blijven. Hij treedt op 1 april terug.

Bedrijf verder uitbouwen

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) is voorzitter van het bestuur van de ODG. Hij is blij met de aanstelling van Nienke Baars.

'Het liep niet zoals het moest bij de ODG', zegt Brouns. 'We hebben niet voor niets twee interim-directeurs gehad. Nienke Baars krijgt de taak om het bedrijf te leiden als een gewoon bedrijf. De basis staat nu, weliswaar later dan had gemoeten. Het is aan haar om dat verder uit te bouwen.'

