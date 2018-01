Dit is de top 5 van populairste Groningse toeristische attracties in 2017

Groningen doet het goed op toeristisch gebied, stelt Marketing Groningen. Belangrijke musea trokken vorig jaar meer toeristen dan in het jaar ervoor.

Exacte cijfers van vesting Bourtange in 2017 zijn niet bekend, maar dit lijken de vijf populairste toeristische attracties van Groningen waarvoor je een kaartje moet kopen van afgelopen jaar:

1. Het Groninger Museum: minder dan 2016

Het Groninger Museum blijft de grootste attractie van de provincie, en trok in 2017 213.200 bezoekers. 'Het heeft voor het derde jaar op rij een bezoekersaantal van boven de 200.000. Grote trekpleister in 2017 was de tentoonstelling Rodin - Genius at Work', stelt Marketing Groningen.

Toch is het aantal fors lager dan in 2016. Toen trok het museum, mede dankzij de tentoonstelling over David Bowie, 290.000 bezoekers.

2. Vesting Bourtange: wil verder uitbreiden

3. Zeehondencentrum Pieterburen plust

Exacte cijfers zijn er nog niet voor afgelopen jaar, maar doorgaans is vesting Bourtange de tweede attractie van de provincie. De historische plaats omringd door bruggen, trok in 2017 zo'n 90.000 bezoekers, zoals de jaren ervoor. De vesting heeft de ambitie dat aantal uit te breiden, onder meer door meer Chinese toeristen te verwelkomen.

4. De Martinitoren: 70.500 keer beklommen

Als derde in de lijst van bezoekersaantallen, trok Zeehondencentrum Pieterburen vorig jaar 80.000 bezoekers. Dat zijn er 10.000 meer dan in 2016.

5. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum: 10% meer

d'Olle Grieze werd meer beklommen dan het jaar ervoor. In 2016 beklommen 66.000 mensen de 311 treden.

Ook toename Airport Eelde

Het kleinere Noordelijk Scheepvaartmuseum plust zo'n tien procent ten opzichte van 2016. Het trok nu 38.757 bezoekers. Daarmee zet het museum de stijgende lijn ten opzichte van 2015 verder door.

Ook Groningen Airport Eelde meldt een nieuw record, aldus Marketing Groningen. 'In 2017 zijn in totaal 228.000 passagiers vervoerd. De top drie van meeste bevlogen routes zijn achtereenvolgens Gdansk met 31.550 passagiers, waarvan 35% inkomend naar Groningen, Londen met 27.000 passagiers, waarvan 40% inkomend en Kopenhagen met 24.600 passagiers, waarvan 30% inkomend.'

Met Instagram-foto's van, in deze volgorde: Robert H. Blink, Droninger, Rosanna Toma, Melvin Jonker en Reanne Leuning.

Lees ook:

- Stad trekt steeds meer toeristen (januari 2017)

- Fontana Bad Nieuweschans is opnieuw 'Leukste uitje van Groningen'

- Bourtange zoekt evenwicht tussen toerisme en historisch karakter

- Gasten B&B Zeerijp: 'Kunnen jullie ons garanderen dat het hier veilig is?'