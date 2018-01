Deel dit artikel:











Shell, Exxon en NAM donderdag naar Tweede Kamer voor hoorzitting (Foto: Google Streetview | beeldbewerking RTV Noord)

De hoorzitting over het door Shell op afstand plaatsen van de NAM is donderdagavond in de Tweede Kamer. Alle partijen hebben het verzoek van GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren gesteund.

Geschreven door Sven Jach

Verslaggever