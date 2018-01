'Ga je dochtertje maar eens vertellen dat de katten vergiftigd zijn'

'We hebben veel verdriet, maar nu overheerst ongeloof en boosheid.' De katten Kiki en Roshka van Kim van Malkenhorst uit Hoogkerk stierven afgelopen weekend, nadat ze vermoedelijk vergiftigd werden.

'Ik snap best dat er mensen zijn die een hekel aan katten hebben, maar gooi er dan een emmer water overheen als je er last van hebt. Niet dit', zegt Van Malkenhorst.

'We dachten dat hij lekker lag te slapen'

Kiki en Roshka waren broertjes van elkaar, zeven jaar oud. 'En altijd kerngezond.' Tot dit weekend.

Kat Kiki was ineens dood. 'Mijn man belde: 'De kat is dood'. Hij lag al een hele tijd op de stoel, maar we dachten dat hij lekker lag te slapen.'

Toen ze naar de dierenarts gingen om het dier te laten cremeren, gingen ze er nog vanuit dat een hersenbloeding Kiki fataal was geworden. 'Maar de dierenarts vond het vreemd, want de symptomen pasten daar niet volledig bij. Er werd gedacht aan vergiftiging.'

'Hij begon raar te doen'

Een dag later ging het mis met kat Roshka, toen hij op schoot lag. 'Hij begon raar te doen, het leken wel epileptische aanvallen. Hij begon ook met zijn kopje te schudden en zakte op een gegeven moment door zijn poten.'

Ze gingen met spoed naar de dierenarts, die bloed prikte bij het doodzieke beestje. 'Er bleek gif in te zitten. We moesten haar helaas laten inslapen. We hebben een dochtertje van vijf, ga die maar eens vertellen dat de katten vergiftigd zijn.'

Twee weken geleden werd er een dode kat in een zak gevonden Kim van Malkenhorst

Wie verantwoordelijk is voor de vergiftiging van de katten, weet Van Malkenhorst niet. 'Ik ben de buurt in gegaan om mensen te waarschuwen, toen bleek dat het al vaker is gebeurd. En twee weken geleden werd er een dode kat in een plastic zak gevonden.' Daarvan is ook een foto geplaatst op Facebook.

'Geen aanwijzingen voor kattenhater'

Volgens woordvoerder Ernest Zinsmeyer van de politie is door de dierenarts 'niet met honderd procent zekerheid vastgesteld dat de katten aan vergiftiging zijn overleden'. 'En het verhaal over de dode kat in een zak is bij de wijkagent niet bekend.'

'We hebben op dit moment geen aanwijzingen om ervan uit te gaan dat er een kattenhater actief is. Maar als er mensen zijn die informatie hebben, vragen we hen om zich bij ons te melden.'

Kat Tara

Het gezin van Kim van Malkenhorst heeft na het overlijden van Kiki en Roshka nog één poes over: de driejarige Tara. 'Ze is onderzocht en kerngezond, maar mag voorlopig eerst niet naar buiten.'

Lees ook:

- Zorgen en verdriet om vergiftigde katten: 'Je verwacht het niet' (2016)