Tweede Kamer wil spoeddebat over Shell en NAM

De Tweede Kamer wil unaniem een plenair spoeddebat met minister Wiebes over Shell. Dat debat komt zo snel mogelijk na de hoorzitting van de vaste Kamercommissie Economische Zaken, die voor donderdag op de rol staat.

De aanleiding voor zowel de hoorzitting als het spoeddebat is de het intrekken van de zogeheten 403-verklaring van Shell. Dat houdt in dat Shell formeel niet langer verantwoordelijk is voor schadeclaims, die haar dochteronderneming NAM mogelijk niet kan betalen.

De directie van Shell heeft inmiddels meerdere keren verklaard wel degelijk bereid te zijn garant te staan voor de NAM, maar in de Kamer wordt dat betwijfeld.

Aanschuiven

Bij de eerder aangekondigde hoorzitting schuiven onder andere Rolf de Jong van ExxonMobil Benelux en directeur Gerald Schotman van de NAM aan. Bij de hoorzitting zitten ook Steef Bartman, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de universiteit van Leiden, en Ger van der Sangen, hoofddocent ondernemingsrecht aan de universiteit van Tilburg.

