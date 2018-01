Nog altijd geen oplossingen voor overlast seksbos

Er is nog steeds geen oplossing gevonden om de overlast te bestrijden in het Emergobos, onder omwonenden beter bekend als het seksbos. Zij hebben al jaren last van mensen die naar de homo-ontmoetingsplaats toe komen.

Dinsdagmiddag gingen omwonenden om tafel met de gemeenten Oldambt en Pekela, Stichting Keelbos en andere betrokken partijen, maar zonder resultaat. Burgemeesters Pieter Smit (Oldambt) en Jaap Kuin (Pekela) hadden eerder beloofd eind januari met oplossingen te komen.

Oplossingen



'Wij zijn na vandaag geen stap verder', aldus bestuurslid Hans Scheffer van Stichting Keelbos, die opkomt voor homo-ontmoetingsplaatsen. Er is volgens hem wel gesproken over oplossingen, maar concreet werd het niet. 'Er kan bijvoorbeeld een extra parkeerplaats worden geopend. Op die manier zorg je ervoor dat de mensen die komen voor het seksbos en bijvoorbeeld vissers van elkaar gescheiden worden. Maar daar bleef het wel bij.'

Ook omwonende Marjanda van Splunter vindt dat de partijen weinig zijn opgeschoten. 'Dat komt omdat onze belangen zo verschillend zijn. Maar wij geven niet op, wij willen dat hier een oplossing voor komt.'

Stopverbod



Volgens burgemeester Smit zijn tot op heden twee maatregelen genomen. Een van die twee is een stopverbod langs het bos. De gemeente heeft daarvoor borden geplaatst. De andere maatregel is dat Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) het stopverbod gaan handhaven.



Handhaven onmogelijk

Dat blijkt echter niet mogelijk. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich hier in 2016 over gebogen. Conclusie: een stopverbod geldt alleen voor auto's die op de weg staan. De auto's van de mensen die naar seks zoeken in het seksbos staan in de berm. Dat maakt handhaven onmogelijk.

Smit: 'Dit is bij mij ook pas enkele weken bekend, dus wij gaan kijken wat we hier aan kunnen doen. Misschien moeten we het wel onmogelijk maken dat je daar überhaupt in de berm kunt parkeren, maar dat moet allemaal uitgezocht worden.'

