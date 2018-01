Marktplaatsoplichter uit Stad krijgt waarschuwing van rechtbank

Een 55-jarige Stadjer is veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke celstraf voor twaalf gevallen van oplichting via Marktplaats. Dat gebeurde in 2013.

Omdat de zaak erg oud is en de man intussen hersenletsel heeft opgelopen, vindt de rechtbank een voorwaardelijke straf genoeg. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog een half jaar voorwaardelijk tegen de Stadjer. Die eis vindt de rechtbank te hoog.

Tickets voor One Direction

Twaalf mensen bestelden in 2013 voor een paar honderd euro concerttickets voor onder meer de band One Direction. Nadat ze geld hadden overgemaakt naar het rekeningnummer van de man, ontvingen de mensen niks. In totaal zijn de twaalf voor 3.200 euro gedupeerd.

Nadat de slachtoffers in 2013 naar de politie stapten, kwamen er nog zes meldingen binnen van oplichting door de man. Na lang speurwerk kwam de politie twee jaar later bij de 55-jarige drugsverslaafde Groninger uit.

Inbraak met gevolgen

Nadat het verhoor plaatsvond brak de man later dat jaar ergens in, waarbij hij betrapt werd. De Groninger kreeg toen meerdere klappen op zijn hoofd en hield daar zwaar hersenletsel aan over. Dat was te merken in de rechtszaal, waar hij - nadat hij had ontkend - in slaap viel.

