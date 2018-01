Delfzijl: 'We stoppen geen onderzoeken in de la'

Delfzijl heeft het onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van de Dijkzichtflat aan de Kustweg in Delfzijl nooit gekregen. Dat laat wethouder IJzebrand Rijzebol weten nadat hier afgelopen week commotie over ontstond.

Bewoners van de drie Kustwegflats maken zich zorgen over de veiligheid van de flats. Volgens hen wordt een drie jaar oud onderzoek naar de sterkte van het gebouw in de la gehouden.

Conclusies eerder al gedeeld

Woningcorporatie Acantus is eigenaar van de Dijkzichtflat. Uit het onderzoek in 2015 kwam naar voren dat er geen accuut onveilige situatie was. Die conclusie heeft Acantus toen met de bewoners van die flat gedeeld, zegt Rijzebol.

Delfzijl heeft dat rapport niet opgevraagd, omdat de gemeente volgens Rijzebol niet in actie hoefde te komen: 'We hebben er domweg niet naar gevraagd omdat de conclusie was dat de constructie sterk genoeg was. Nu wordt vaak gesuggereerd dat wij dat rapport hebben, maar dat is onjuist. Wij stoppen geen rapporten onder tafel', zegt Rijzebol stellig.

Toch versterking

Dat de constructie van de Dijkzichtflat stevig genoeg is, wil nog niet zeggen dat de flat niet versterkt hoeft te worden. Daar doet de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onderzoek naar.

Bewoners van de flat krijgen nog deze week een brief op de mat van Acantus en de NCG over de laatste stand van zaken. De NCG bepaalt of en wanneer onderzoek wordt gedaan naar de bevingsbestendigheid van de naastgelegen Naterij- en Oldiekflat.

