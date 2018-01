Directie doet dringende oproep aan personeel NEG: 'Staking richt schade aan'

De directie van NEG Fiber Glass in Westerbroek heeft haar werknemers dinsdagmiddag per mail opgeroepen om niet te gaan staken.

Het heeft er alle schijn van dat werknemers van de glasvezelfabrikant vanaf woensdagnacht het werk neerleggen. Dan loopt om middernacht het ultimatum af dat vakbond FNV maandagavond aan de directie heeft gesteld.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De vakbond vindt de loonsverhoging die de directie biedt te mager. Bovendien wijst de bond de concessies, die de directie op haar beurt van het personeel eist, af.

Serieuze schade

In de mail aan het personeel roept de directie van NEG zijn werknemers op 'nog eens goed na te denken over de situatie'.

'Een staking richt serieuze schade aan in de relatie met onze klanten en met de directie van ons Japanse moederbedrijf', licht directeur Gerard Burger toe.

'Investering staat op het spel'

Volgens hem staat de investering van 54 miljoen euro, die NEG Japan in de fabriek in Westerbroek wil steken, zelfs op het spel als het tot werkonderbrekingen of een staking komt.

'En die investeringen, in onder meer een nieuwe oven, zijn noodzakelijk om onze fabriek een goede toekomst te geven', aldus Burger.

'Meer kan echt niet'

De directeur stelt dat hij niet meer geld beschikbaar heeft om zijn personeel tegemoet te komen. 'We hebben een afgewogen eindbod gedaan, met een grote waarde. Meer kan echt niet. De glasvezelmarkt is moeilijk, de prijzen zijn laag en er is sterke concurrentie', stelt Burger.

'Ik begrijp heel goed dat onze werknemers er wat op vooruit willen gaan nadat ze vijf jaar lang de broekriem hebben moeten aanhalen. Maar onze inkomstenpositie is dusdanig, dat we de riem aangetrokken moeten houden', zegt Burger.

Technisch overleg

Woensdag overdag hebben de vakbond en de directie een zogeheten technisch overleg. 'Dat vindt altijd plaats voordat er in dit soort bedrijven een staking begint', zegt FNV-bestuurder Joosje de Lang. 'Zo'n overleg gaat over maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te garanderen.'

Burger wil niet zeggen of er ook nog nieuwe CAO-besprekingen met de vakbond komen voordat het ultimatum woensdagavond laat verstrijkt.

