PvdA stelt Kamervragen over onrust Kustwegflats De PvdAwil weten of de Kustwegflats in Delfzijl bevingsbestendig zijn. (Foto: Google Street View)

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft Kamervragen gesteld over de veiligheid van de Kustwegflatbewoners in Delfzijl. De partij wil weten of de gebouwen bevingsbestendig zijn en waarom de bewoners hierover slecht geïnformeerd worden.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

De onrust ontstond afgelopen week nadat bewoners een handtekeningenactie zijn begonnen om een onderzoek naar de veiligheid van de flats boven tafel te krijgen. 'Niks in de la gehouden' Volgens de bewoners stoppen woningcorporatie Acantus en de gemeente Delfzijl het onderzoek in de la. Wethouder IJzebrand Rijzebol sprak dit dinsdag tegen. In 2015 is onderzoek gedaan naar de bevingsbestendigheid van de Dijkzichtflat. Daaruit kwam naar voren dat er geen accuut onveilige situatie is. Dat wil echter niet zeggen dat de flat niet versterkt hoeft te worden. Doordat er geen onveilige situatie was, heeft de gemeente Delfzijl het onderzoeksrapport niet opgevraagd bij Acantus. Delfzijl hoefde naar eigen zeggen geen actie te ondernemen. Nog deze week duidelijkheid Volgens de gemeente zijn er geen andere onderzoeken die nu onder de pet worden gehouden. Woningcorporatie Acantus en de Nationaal Coördinator Groningen sturen nog deze week een brief naar de bewoners van de flats met de laatste stand van zaken, naar aanleiding van de ontstane commotie. Ook PvdA-raadslid Janny Volmer heeft schriftelijke vragen gesteld over de onrust onder de bewoners van de Kustwegflats. Lees ook: - Delfzijl: 'We stoppen geen onderzoeken in de la'

