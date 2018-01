Live: Keravnos - Donar 74-72

De basketballers van Donar spelen dinsdagavond een belangrijke wedstrijd in de Europe Cup. Als de Groningers op Cyprus winnen van Keravnos is een plaats bij de laatste zestien een feit.

Historisch

Dat zou een historische prestatie zijn. Het is nog nooit eerder gebeurd dat Donar zo ver kwam in een Europees toernooi. Volgende week dinsdag spelen de Groningers de laatste poulewedstrijd, thuis tegen het Belgische Mons.

Live

De wedstrijd begint om 18.00 uur en is live te volgen via onderstaand liveblog of via de stream: