Noord Vandaag: 'We gingen allemaal door het vuur voor die man'

Stadion De Langeleegte in Veendam heet vanaf volgend jaar het Henk Nienhuis Stadion. Volledig terecht, zegt Johan Derksen in Noord Vandaag. 'Henk Nienhuis heeft bij Veendam het onmogelijke gepresteerd.'

En dat 'onmogelijke' zit hem erin dat Veendam onder leiding van trainer Nienhuis twee keer promoveerde naar de eredivisie. 'Het is ontzettend jammer dat Veendam niet meer bestaat', zegt Derksen, die zelf ook in het geel-zwart voetbalde.

Henk de Haan speelde jarenlang onder Nienhuis, in het shirt van Veendam. 'We gingen allemaal door het vuur voor die man', vertelt hij in de studio. (6:26)

Verder in Noord Vandaag:

- Burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal heeft zich ziek gemeld, nadat ze maandagavond in botsing kwam met de raad. (2:50)

- Vijftig daklozen krijgen een diner voorgeschoteld in het Noordlease Stadion. Het is een nieuwjaarscadeautje van de Rolly Side, de supportersvereniging voor FC Groningen-fans in een rolstoel. Eigenlijk zou dat in december gebeuren, maar toen gooide de sneeuw roet in het eten. Verslaggever Ronald Niemeijer is erbij.

- Acteur Albert Secuur is deze keer de tafelheer

