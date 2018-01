Deel dit artikel:











Werkplein Ability ook aan de slag in nieuwe gemeente Het Hogeland Er ligt een voorstel om werkvoorzieningschap Ability op te nemen in de nieuwe gemeente Het Hogeland. (Foto: RTV Noord)

Werkplein Ability is al actief in de fuserende gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De colleges stellen de raden dan ook voor om het werkvoorzieningschap op te nemen in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Werkplein Ability ontstond in 2016 uit een samenvoeging van Werkleerbedrijf Ability, Sociale Zaken en Werk Hoogeland én Werkplein Noord-Groningen. Zij geeft uitvoering aan de Participatiewet voor de gemeenten. Vergaderen De gemeenten en Werkplein Ability hebben een aantal varianten uitgewerkt hoe het werkplein ingebed moet worden in de nieuwe organisatie. Woensdagavond vergaderen de raden erover in de raadsklankbordgroep. Op 1 januari 2019 moet de herindeling een feit zijn. Lees ook: - Minima op Hoogeland kunnen gebruik maken van collectieve zorgverzekering

