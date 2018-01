Todd Kane per direct weg bij FC Groningen

Todd Kane verlaat FC Groningen met onmiddellijke ingang. De rechtervleugelverdediger werd dit seizoen gehuurd van Chelsea, maar die overeenkomst wordt verbroken. Kane had na de winterstop weinig uitzicht op speelminuten.

Begin juli werd de Engelsman aan de selectie van FC Groningen toegevoegd. Ernest Faber kende Kane nog uit zijn periode bij NEC, waar hij uitgroeide tot een verdienstelijke rechtsback.

Knieblessure

Mede vanwege de goede samenwerking zag FC Groningen in hem een goede kandidaat om de rechtsbackpositie dit seizoen in te vullen. Op voorspraak van Faber kwam Kane dan ook naar Groningen, maar dat verblijf werd mede door een knieblessure geen succes. Kane verloor zijn basisplaats in de laatste wedstrijden aan Mike te Wierik.

'Todd kreeg voor de rest van dit seizoen te weinig perspectief op speeltijd. Voor alle partijen was een tussentijdse terugkeer van hem naar Chelsea vervolgens de meest logische oplossing', laat technisch manager Ron Jans optekenen op de website van FC Groningen.

Alternatief

Intussen kijkt FC Groningen naar een alternatief voor de Engelsman. Naar verluidt is Ajax-rechtsback Deyovaisio Zeefuik een voorname kandidaat om Kane op te volgen.

Kane kwam dit seizoen tot elf eredivisieoptredens voor de FC en kwam daarin niet tot scoren. Hij is de vierde speler die FC Groningen deze winter verlaat. Eerder vertrokken Danny Hoesen (San José Earthquakes), Oussama Idrissi (AZ) en Ruben Jenssen (1.FC Kaiserslautern) al, terwijl ook Etienne Reijnen op het punt staat de Trots van het Noorden te verlaten.

